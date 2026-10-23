Pronóstico del tiempo en Punta Arenas: Estabilidad meteorológica y bajas velocidades de viento marcarán el fin de semana

Un periodo de marcada estabilidad meteorológica continúa registrándose en Punta Arenas. Según explicó el especialista meteorológico, las temperaturas máximas recientes se han posicionado en un rango de entre 10°C y 12°C, destacando que hace un par de jornadas se registró una mínima de -1°C, lo que refleja que las marcas bajo cero aún persisten de forma puntual en la zona.

Para el fin de semana se esperan máximas que podrían situarse entre los 13°C y 14°C tanto el sábado como el domingo. Hacia la noche del domingo se prevé la posibilidad de precipitaciones débiles, condición que podría repetirse de forma moderada entre la noche del lunes y la madrugada del martes.

El profesional detalló que la región acumula más de diez días con condiciones climáticas óptimas, caracterizadas por la ausencia de precipitaciones y vientos débiles. Este fenómeno responde a un sistema de bloqueo configurado por una masa de aire de alta presión proveniente del Atlántico junto al anticiclón del Pacífico, estructura que desvía los sistemas frontales hacia la zona norte del país.

Asimismo, se subrayó la baja velocidad del viento registrada durante octubre, con un promedio actual de 11 km/h en comparación con la media histórica mensual de 21 km/h. Esta condición ha favorecido una mayor sensación térmica en la comunidad, registrándose además una racha de siete días consecutivos con promedios de temperatura en doble dígito, hito que no se observaba desde hace varios años para este mes.