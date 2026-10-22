Coordinan trabajos de ensanchamiento en la Ruta Y-150 camino al Paine

Con el firme objetivo de reforzar la seguridad e infraestructura vial en las rutas de acceso a los principales atractivos turísticos de la provincia, personal del Retén Cerro Guido de Carabineros participó en una importante reunión de coordinación técnico-operativa junto al Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, así como representantes de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

El encuentro tuvo como propósito principal afinar los protocolos de seguridad y flujo vehicular ante el próximo inicio de los trabajos de ensanchamiento de la Ruta Y-150. Estas faenas se concentrarán específicamente en el tramo comprendido entre el kilómetro 46 -correspondiente al transitado sector de Pehoé- y el kilómetro 55, una de las arterias clave para el desplazamiento de residentes, trabajadores y turistas que visitan la zona austral.

Según se detalló durante la jornada de trabajo, el comienzo formal de las obras está programado para el próximo 6 de noviembre. Durante todo el periodo de ejecución, la calzada mantendrá habilitada únicamente una vía para la circulación vehicular de forma alternada, lo que podría generar demoras en los tiempos habituales de desplazamiento.

Ante este panorama, la jefatura del Retén Cerro Guido de Carabineros realizó un enfático llamado a la comunidad, conductores de buses de turismo y transporte de carga a extremar las medidas de autocuidado. La autoridad policial instó a transitar con máxima precaución, respetar rigurosamente la señalización de faena desplegada en el tramo y acatar las instrucciones del personal que se encontrará regulando el tránsito en terreno, con la finalidad de prevenir accidentes y garantizar un desplazamiento seguro para todos los usuarios.