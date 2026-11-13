Municipio y Servicio de Salud evalúan instalar una base SAMU en el sector sur de Punta Arenas

Con el propósito de acortar los tiempos de respuesta ante emergencias críticas y robustecer la cobertura prehospitalaria, la Municipalidad de Punta Arenas, la Corporación Municipal y el Servicio de Salud Magallanes sostuvieron una reunión de trabajo para analizar la habilitación de una base del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) en el sector sur de la capital regional.

La propuesta, impulsada desde el Concejo Municipal y su Comisión de Salud, responde a la sostenida expansión demográfica y urbana de los barrios australes de la comuna. El plan contempla facilitar de forma transitoria un recinto de atención primaria municipal —evaluándose el SAR Juan Damianovic u otro establecimiento de la red— para mantener apostada una ambulancia operada íntegramente por personal del SAMU.

El alcalde Claudio Radonich valoró la apertura técnica para avanzar hacia una distribución territorial más equitativa, advirtiendo que la distancia respecto de la actual base, emplazada en las cercanías del Hospital Clínico en el sector norte, incide en los tiempos de desplazamiento hacia la zona sur. En la misma línea, el director del Área de Salud de la Corporación Municipal, Víctor Fuentes, resaltó que este primer encuentro permitió instalar formalmente la demanda ciudadana y comprometer la recopilación de antecedentes técnicos para la próxima sesión.

Por su parte, el director del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, coincidió en que optimizar la oportunidad de atención en el sector sur constituye una prioridad compartida para la red asistencial, confirmando que se evaluará la reorganización de los recursos y el despliegue de móviles en la ciudad. Las autoridades acordaron mantener activas las mesas técnicas para determinar la viabilidad operativa del proyecto e informar periódicamente al Concejo Municipal.