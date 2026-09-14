Extensión por mal tiempo eleva viáticos de consejeros regionales tras viaje a Provincia Antártica

o que originalmente estaba planificado como una gira de trabajo de tres días terminó extendiéndose a cinco. Ese fue el periplo que vivieron los consejeros regionales (CORE) durante la semana pasada en su traslado a la Provincia Antártica, donde llevaron a cabo las sesiones ordinarias N° 22 y 23 en las localidades de Puerto Williams y Puerto Toro, respectivamente.

El retorno de las autoridades locales debió posponerse hasta el pasado viernes debido a fuerza mayor: las intensas nevadas e inclemencias meteorológicas en la zona impidieron el despegue de los vuelos programados, obligando a prolongar la estadía institucional.

Desglose del impacto presupuestario

La extensión del viaje implicó un incremento directo en el desembolso por concepto de viáticos diarios del Gobierno Regional (GORE):

Concepto Detalle / Monto Duración del viaje 5 días (3 planificados + 2 por contingencia) Viático diario por persona $85.000 Total acumulado por consejero $425.000 Autoridades desplazadas 12 consejeros (de las otras 3 provincias) Gasto total en viáticos $5.100.000

Los $5.100.000 destinados a cubrir la estadía de las 12 autoridades ya habrían sido transferidos a sus respectivas cuentas bancarias.

Disparidad con el personal de apoyo

El hito presupuestario reabrió la discusión respecto a la brecha salarial y de asignaciones dentro del aparato público local. A diferencia de las autoridades electas, para los funcionarios administrativos y técnicos del GORE y del CORE el viático no aplica de forma universal ni plana: la asignación se calcula según el escalafón y grado de cada trabajador, lo que genera una marcada diferencia en los montos recibidos durante el ejercicio de sus funciones en terreno.