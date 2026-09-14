Prisión preventiva para hombre detenido con arma cargada en Punta Arenas

Un hombre identificado como Carlos Steven Piña Aguilar fue enviado a prisión preventiva tras ser formalizado por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

Llamado de vecinos y operativo policial

El procedimiento se gestó en la intersección de calle Chilote Díaz con Fernando Márquez de la Plata. Vecinos del sector alertaron a Carabineros sobre la presencia de dos hombres que merodeaban domicilios manipulando un armamento a plena luz del día.

Al llegar la policía, el imputado intentó darse a la fuga y arrojó el arma debajo de un vehículo estacionado. En el lugar, Carabineros logró su detención y recuperó una pistola calibre .22, apta para el disparo y cargada con cuatro cartuchos.

Resolución judicial

Pese a que la defensa solicitó un arresto domiciliario alegando arraigo laboral y familiar, el juez Ignacio Low Miranda acogió la postura de la Fiscalía.

El tribunal determinó que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad, considerando el riesgo de manipular un arma en la vía pública, sus antecedentes penales previos y el incumplimiento de una condena sustitutiva que se encontraba ejecutando.

Se fijó un plazo de investigación de 60 días mientras el imputado permanece privado de libertad en el centro penitenciario de la ciudad.