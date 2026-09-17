Fonda Preventiva 2026 en Punta Arenas alista a Magallanes para celebraciones de Fiestas Patrias seguras

En la antesala de los festejos patrios, la Delegación Presidencial Regional desplegó la Fonda Preventiva 2026 bajo el alero del programa Gobierno en Terreno (GET). La iniciativa transformó el espacio en una plaza de servicios interactiva orientada a entregar información sobre conducción responsable, fiscalizaciones y canales de denuncia para garantizar la seguridad en toda la zona.

El encuentro contó con la participación del Registro Civil, Carabineros, PDI, Elige Vivir Sano, Senapred, SII, la Subsecretaría de Prevención del Delito, el SAG y diversas Seremías regionales, además de la presentación de agrupaciones folclóricas locales. La delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, instó al autocuidado señalando que “quienes vayan a celebrar o consumir alcohol deben entender que eso representa un riesgo eventual. Para nosotros lo más importante es el resguardo de la vida y la seguridad pública”.

Controles en rutas y Denuncia Segura

En el ámbito operativo, el jefe de la XII Zona de Carabineros, general Marco Alvarado Díaz, confirmó un despliegue permanente en rutas y zonas urbanas mediante el Modelo de Integración Carabineros Comunidad (MIC), reforzando los llamados a la prevención vial durante los feriados.

Por su parte, el jefe de la Región Policial de Magallanes de la PDI, prefecto inspector Carlos Vásquez, destacó la difusión de la plataforma anónima *Denuncia Segura (4242) y confirmó el refuerzo de personal en los pasos fronterizos de la región para agilizar el tránsito de turistas y residentes durante las festividades.