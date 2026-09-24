Ministro de Defensa anuncia en Magallanes histórico plan para duplicar recursos y modernizar las FF.AA.

Desde la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el ministro de Defensa, Fernando Barros, acompañado por los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, anunció un histórico plan de modernización estratégica de la defensa nacional, cuya inversión económica para la zona austral prácticamente duplicará los recursos asignados en el ejercicio anterior.

La estrategia busca fijar la directiva de inversiones en capacidades para la próxima década, reforzando la soberanía y la presencia permanente del Estado en el escenario geopolítico austral y antártico. “Los recursos destinados a la defensa se traducen en proyectos concretos. El objetivo vuelve a ser fortalecer nuestra capacidad disuasiva y de defensa con medios modernos que respondan a las exigencias del teatro de operaciones austral”, sostuvo el secretario de Estado.

Recambio en la Fuerza Aérea y Armada de Chile

Dentro de los anuncios más relevantes para la Fuerza Aérea de Chile (FACh), Barros confirmó que se dio inicio a los estudios formales para el reemplazo de los aviones caza F-5, los cuales cumplen 50 años de servicio en el país y están llegando al fin de su vida útil. De igual forma, la FACh iniciará el proceso de renovación de los aviones de transporte estratégico Hércules C-130, vitales para la logística antártica y la atención de catástrofes, mientras avanza la ejecución del reemplazo de los helicópteros Bell UH-1H por aeronaves de mayor capacidad.

En el ámbito naval, la Armada de Chile incorporará a contar del próximo año nuevos aviones de vigilancia de largo alcance para el patrullaje de los mares australes. Además, el Ministerio de Defensa gestiona el financiamiento para mejorar la infraestructura portuaria naval en Punta Arenas, obra clave para la proyección marítima hacia el continente blanco y el resguardo del Estrecho de Magallanes.

Unidades terrestres y nuevas bases militares

En materia de soberanía territorial, el Ejército de Chile recibió la instrucción de evaluar el reemplazo de sus capacidades terrestres y ejecutar la modernización de la flota de tanques blindados Leopard 1, mejorando sustancialmente sus sistemas de tiro para operar en condiciones climáticas extremas.

Finalmente, el titular de Defensa reveló que el Ejecutivo mantiene en estudio la construcción de nuevas bases militares en la zona austral, permitiendo aumentar y sostener de manera permanente el contingente de tropas asentado en el territorio magallánico.