Seremi de Hacienda afirma que Magallanes es una de las más favorecidas por compensación territorial

Frente a las inquietudes generadas por los montos asignados a la zona austral en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, el Seremi de Hacienda, Manuel José Correa, defendió la propuesta del Ejecutivo asegurando que “Magallanes sigue manteniéndose como una de las regiones más favorecidas por los mecanismos de compensación territorial”.

Según detalló la autoridad, factores como la insularidad, las dificultades de conectividad, el aislamiento geográfico y la presencia antártica son determinantes en los criterios de distribución del Ministerio de Hacienda. Correa precisó que la propuesta equivale a un financiamiento aproximado de $506 mil por habitante para el Gobierno Regional de Magallanes, ubicando a la región en el segundo lugar nacional en financiamiento per cápita, solo por detrás de la Región de Aysén ($857 mil) y muy por encima del promedio nacional, que bordea los $97.600 por persona.

Desglose global e inversión del Fondema

De acuerdo con los cálculos del seremi, la asignación per cápita magallánica supera en 5,2 veces el promedio del país y alcanza 6,7 veces la cifra de regiones con alta población como el Biobío. “Esa diferencia abismante refleja los instrumentos diseñados para compensar los mayores costos de construir y vivir en territorios extremos”, sostuvo.

En términos globales, el proyecto presupuestario contempla un total de $84.214 millones para el Gobierno Regional de Magallanes. Del monto total, $8.597 millones corresponden al gasto de funcionamiento interno y $75.617 millones a la inversión regional directa. En esta última partida se integran $9.433 millones provenientes del Fondo de Desarrollo de Magallanes (Fondema), sumados a $66.184 millones de recursos de inversión general, a los que se añaden fondos sectoriales de productividad, aportes al transporte público y patentes regionales.