Autoridades de Magallanes y empresa YRCT estrechan vínculo para fortalecer la matriz energética y minera

En un paso decisivo hacia la integración regional, autoridades de la Región de Magallanes y representantes de la empresa estatal argentina Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) iniciaron una mesa de trabajo conjunta. El objetivo: desarrollar proyectos mancomunados que fortalezcan el suministro energético en zonas críticas de la región y abran nuevas rutas logísticas para la minería.

El encuentro fue liderado por el Seremi de Minería, Óscar Basualdo, el Seremi de Energía, Marco Antonio Pinto, y el Interventor de YCRT, Pablo Gordillo Arriagada, quienes delinearon una ambiciosa agenda de cooperación a corto y mediano plazo.

Soluciones energéticas para Última Esperanza

Uno de los ejes centrales de esta alianza es abordar los desafíos de suministro eléctrico que enfrenta la región. Marco Antonio Pinto, Seremi de Energía, destacó la importancia de este acercamiento para garantizar la estabilidad en zonas específicas.

“Estamos viendo la viabilidad de tener nuevos puntos energéticos que podrían favorecer a la provincia de Última Esperanza, sabiendo que tenemos un punto crítico en esa zona. Esto se abre como una oportunidad; vamos a ver la capacidad energética que tienen y a conversar con las empresas locales (Edelmag) para avanzar en un proyecto que sustente el crecimiento de Puerto Natales”, explicó.

Intercambio técnico y nuevas rutas comerciales

La reunión se gestó tras una visita técnica previa de las autoridades chilenas a las instalaciones de Río Turbio. Al respecto, el Seremi de Minería, Óscar Basualdo, detalló que el trabajo no solo abarca el área energética, sino también el intercambio de conocimientos técnicos y logísticos.

“Conocimos el proceso productivo, de extracción y depuración del carbón, además de vincular los temas de seguridad minera junto a Sernageomin. Hoy se podrían generar avances concretos en la comercialización de sus productos a través de nuestro puerto de Pecket”, señaló.

Por su parte, Pablo Gordillo, Interventor de YCRT, valoró la invitación de las autoridades chilenas, destacando que esta apertura representa una innovación estratégica para la estatal argentina.

“Estamos trabajando en la posibilidad de vincular el aprovechamiento energético y la provisión de carbón con Chile, un aspecto de vinculación que no teníamos en vista, principalmente porque tenemos un puerto propio en Río Gallegos (Punta Loyola)”, afirmó.

Próximos pasos de la agenda binacional

Para materializar estas intenciones, se ha establecido una hoja de ruta acelerada. Durante la próxima semana, una comitiva chilena liderada por el Seremi de Energía, acompañado por jefaturas del Ministerio y representantes de la distribuidora eléctrica Edelmag, viajará a Río Turbio.

El objetivo de esta visita será evaluar en terreno las capacidades técnicas de la planta argentina, analizar la viabilidad de interconexión y comenzar a estructurar proyectos que garanticen un desarrollo energético sostenible para Magallanes.