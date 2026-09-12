Ejército de Chile realiza exposición militar en Zona Franca de Punta Arenas

Con la exhibición de tanques, carros blindados y equipamiento de rescate antártico, el Ejército de Chile dio inicio a una exposición abierta a la comunidad en el recinto de Zona Franca, en Punta Arenas. La actividad, enmarcada en las celebraciones del Mes de la Patria, se mantendrá habilitada este sábado y domingo entre las 10:00 y las 16:00 horas.

El comandante de la V División de Ejército, general de Brigada Jorge Hinojosa, destacó que la muestra busca acercar la labor militar a las familias de la Región de Magallanes. En el lugar, los asistentes pueden recorrer los stands, conocer vehículos de exploración y dialogar directamente con el personal a cargo del equipamiento defensivo y logístico.

La autoridad adelantó además que los preparativos para la tradicional Parada Militar de este año centrarán su presentación en el trabajo diario de los soldados e instructores que operan en la Patagonia, junto a la coordinación permanente con otras ramas de las Fuerzas Armadas en tareas de rescate y patrullaje en el territorio austral.