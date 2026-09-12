Amago de incendio en motonave moviliza a la Armada y barcazas en Paso del Mar

Un vertiginoso despliegue de emergencia naval se desencadenó durante la tarde de este viernes en las gélidas aguas del Estrecho de Magallanes. Pasadas las 14:00 horas, el Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento Marítimo de Punta Arenas (MRCC) debió activar de manera urgente los protocolos de auxilio tras recepcionarse una alerta de incendio a bordo de la motonave “Doña Mimi”, nave que en ese instante transitaba por el sector de Paso del Mar.

La primera señal de alarma fue captada directamente por la Radioestación Marítima “Bahía Fairway”, desde donde se transmitió de inmediato el reporte al Departamento de Operaciones de la Gobernación Marítima de Punta Arenas. Ante el inminente riesgo que representaba el fuego en alta mar, las dotaciones locales pusieron en marcha un plan de contingencia para salvaguardar la vida humana y prestar la asistencia necesaria a la tripulación.

Pese a la gravedad del incidente en una zona de compleja navegación, la rápida efectividad de los sistemas internos de combate contra incendios de la propia embarcación resultó clave. Los tripulantes lograron sofocar el fuego de forma oportuna, evitando un siniestro de proporciones mayores sobre la estructura de la nave.

Desde la autoridad marítima confirmaron con alivio que los diez tripulantes a bordo de la motonave “Doña Mimi” se encuentran en buenas condiciones de salud, sin que se hayan registrado personas lesionadas ni intoxicadas a causa de la propagación del humo o las llamas.

Operativo de remolque a zona segura

Paralelamente, a través de la gestión del MRCC Punta Arenas, se coordinó el apoyo directo de otras naves comerciales que navegaban por las inmediaciones del sector. En un esfuerzo conjunto, las barcazas “Biomasa IX” y “Colchagua” acudieron al llamado de auxilio para ejecutar las maniobras de remolque y trasladar a la nave siniestrada hacia una zona de fondeo totalmente segura.

El gobernador marítimo de Punta Arenas, capitán de Navío Litoral Francisco Arias, entregó detalles del operativo señalando que “la prioridad absoluta de las operaciones ha sido verificar la condición de los diez tripulantes, manteniendo el control de la emergencia y coordinando, por medio del MRCC Punta Arenas, los distintos esfuerzos para el remolque hacia una zona segura por medio de barcazas que se encontraban en las cercanías de la zona”.