Arresto domiciliario para conductor ebrio que arrastró a una mujer por una cuadra

En el Juzgado de Garantía de Punta Arenas se decretaron las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo regional y la suspensión de la licencia de conducir contra Jorge Carlos Ulloa Cárdenas, imputado por delitos de tránsito y microtráfico de drogas tras protagonizar una violenta seguidilla de incidentes durante la madrugada.

Los hechos se iniciaron cerca de las 00:45 horas en la Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva, a la altura de Monseñor Fagnano, cuando una pareja advirtió las maniobras peligrosas que realizaba el imputado a bordo de un Volkswagen Golf rojo. Tras tocarle la bocina, el sujeto los persiguió y colisionó la parte trasera del vehículo de los afectados en calle José de los Santos Mardones.

Las víctimas lograron ubicar una patrulla de Carabineros en la Avenida Pedro Aguirre Cerda para denunciar el hecho. Al detenerse, la conductora afectada descendió para encarar al individuo apoyándose en la ventana del automóvil. En ese instante, el hombre aceleró de forma intempestiva y la arrastró cerca de una cuadra por la calzada, dejándola con lesiones de carácter leve antes de huir.

Persecución, choque y hallazgo de sustancias

Carabineros presenció la agresión e inició un seguimiento a distancia. Durante el escape, el imputado omitió un disco Pare en Ramón Carnicer y colisionó a un camión Hyundai Porter en la intersección de Eusebio Lillo, siendo finalmente acorralado en la esquina con Gaspar Marín.

Al momento del procedimiento, el examen respiratorio arrojó que el sujeto conducía con 1,45 gramos de alcohol por litro de sangre. Durante la inspección del móvil, los efectivos incautaron latas de cerveza abiertas, $51.120 en efectivo, un gramo de marihuana, 3,3 gramos de clorhidrato de cocaína y un cuaderno con anotaciones de deudas ligadas al microtráfico.

La Fiscalía formalizó a Ulloa Cárdenas por manejo en estado de ebriedad sin licencia con resultado de lesiones y daños, no detener la marcha ni prestar auxilio, y tráfico de drogas en pequeñas cantidades. El tribunal consideró que el imputado registra antecedentes penales de 2022 y 2023 por ilícitos de la misma naturaleza al momento de resolver las medidas cautelares.