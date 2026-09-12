Formalizan a imputada por estafas a locales comerciales en Punta Arenas: utilizaba transferencias falsas

La Fiscalía de Punta Arenas formalizó por el delito de estafa a Fabiola Andrea Burgos Artiaga, tras ser acusada de defraudar al restaurante Mesón Austral mediante el uso repetido de comprobantes de transferencias bancarias falsificados.

Entre el 2 y el 11 de septiembre, la imputada realizó compras de comida a domicilio por montos cercanos a los 40 mil pesos cada una. La alerta se encendió cuando los propietarios del recinto comprobaron que el último pago no ingresó a su cuenta bancaria, descubriendo que registraban diez pedidos previos pagados con vouchers falsos, acumulando un perjuicio total de $389.580.

Investigación y antecedentes previos

Durante la audiencia, la magistrada Mónica Mancilla declaró legal la detención efectuada por Carabineros y decretó la medida cautelar de prohibición absoluta de acercarse a las víctimas y al local comercial. Además, autorizó a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros la incautación y peritaje del teléfono móvil de la imputada para revisar el historial de transacciones.

Desde el Ministerio Público, la fiscal Johana Irribarra confirmó que las distintas denuncias en contra de la acusada por maniobras similares en el comercio local serán unificadas bajo un mismo foco investigativo.

El tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días y citó a una audiencia de acuerdo reparatorio para el próximo 27 de octubre. Paralelamente, la justicia dio un plazo de tres días a la mujer para presentarse ante Gendarmería a cumplir condenas pendientes de reclusión nocturna por causas anteriores del año 2025.