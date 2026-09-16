Formalizan a conductor en estado de ebriedad que provocó doble choque e intentó darse a la fuga en Punta Arenas

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas formalizó a un sujeto por el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad con resultado de daños, luego de protagonizar un doble accidente de tránsito e intentar darse a la fuga en la intersección de Avenida Enrique Abello con calle Esteban Capkovic.

El incidente ocurrió cerca de las 22:49 horas, cuando el imputado conducía su automóvil Chevrolet Sail en dirección al oeste. Al llegar al cruce vial, impactó el costado izquierdo de un taxi Nissan Versa, causando daños de consideración. Tras el choque inicial, el individuo intentó escapar del lugar para eludir su responsabilidad.

Intervención de testigo y alcoholemia

Al percatarse de la maniobra de fuga, una segunda conductora interpuso su vehículo para prestar auxilio a la primera víctima y bloquear el paso del imputado. Sin embargo, el hombre volvió a acelerar e impactó la parte posterior de este segundo automóvil, generando nuevos daños materiales superiores a una UTM.

Personal de Carabineros llegó al lugar y constató el evidente estado de ebriedad del conductor. La prueba respiratoria confirmó una dosificación de 2,11 gramos de alcohol por litro de sangre. El tribunal decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y la suspensión provisoria de la licencia de conducir, fijando un plazo de investigación de 60 días y agendando una audiencia para el 11 de noviembre para evaluar una eventual suspensión condicional del procedimiento.