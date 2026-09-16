Campeones de cueca engalanan el estudio de Tarde Libre en la previa de Fiestas Patrias

En el marco de las celebraciones previas a Fiestas Patrias, el espacio televisivo y radial Tarde Libre de Pingüino Multimedia abrió sus puertas a las tradiciones nacionales recibiendo la visita de destacados exponentes y campeones del baile nacional.

La jornada conducida por la periodista Mayra Ibañez contó con la presencia de los Campeones Adultos de La Calera, Catherine y Agustín, junto a los Campeones Jóvenes del Melipulli, Magdalena y Cristóbal. Durante la transmisión multiplataforma, los bailarines abordaron el esfuerzo que demanda la preparación competitiva, los hitos de su carrera y el compromiso que implica representar a sus comunas con la banda nacional.

Tradición en vivo para Magallanes

Más allá de la conversación, los invitados vistieron sus trajes típicos y deleitaron a la audiencia bailando pies de cueca en directo, transformando el set en un escenario dieciochero a días del inicio oficial de las festividades.

Con esta presentación, el programa reafirma su compromiso con la difusión de la cultura popular y el folclore chileno, acercando el talento de reconocidos cuequeros de distintas latitudes del país a los hogares de la Región de Magallanes.