Trasladarán a peligroso recluso del Tren de Aragua a la cárcel de Punta Arenas en operativo de máxima seguridad

Un inédito y estrictamente resguardado operativo de seguridad se concretará a finales de esta semana en la capital regional con el traslado del interno Ronald Eduardo Quiñones Quinteros desde el Complejo Penitenciario de Rancagua hacia la cárcel de Punta Arenas.

El recluso de nacionalidad venezolana cuenta con un extenso prontuario que incluye condenas por homicidio calificado, secuestro, sustracción de menores, incendio y asociación ilícita. Su arribo a la zona está programado para la tarde de este viernes, momento en que Unidades Especializadas de Gendarmería de Chile desplegarán un fuerte dispositivo desde el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo hasta el recinto penal de la ciudad.

Estrategia nacional contra el crimen organizado

El procedimiento responde a una política coordinada a nivel central para disociar lazos operativos de estructuras criminales que funcionan dentro de los penales del norte y centro del país. Al respecto, el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, llamó a la tranquilidad de la comunidad señalando que “el complejo de Punta Arenas cumple con todos los resguardos y entrenamiento de su personal para recibir a este tipo de personas”.

La autoridad regional explicó que la decisión se fundamenta en labores de inteligencia preventiva: “Obedece a una temática nacional de disociar a bandas que puedan funcionar en recintos penitenciarios. Hay investigaciones que detectan delitos cometidos desde las cárceles hacia la civilidad. El sujeto estará bajo un régimen de estrecha vigilancia de acuerdo a los estándares de Gendarmería”, concluyó López.