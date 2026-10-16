Gremios turísticos de Magallanes alertan por recorte a la promoción internacional en Presupuesto 2027

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST), la Cámara de Turismo de Magallanes (Austro Chile) y la Cámara de Turismo de Última Esperanza (Catue) manifestaron su profunda preocupación ante los recursos contemplados para la promoción turística internacional en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027.

Para los tres gremios, la propuesta gubernamental no contempla una recuperación significativa de los fondos, sumándose a las mermas presupuestarias ya enfrentadas durante 2026. Desde los sectores productivos enfatizaron que la promoción en el extranjero no constituye un gasto, sino una inversión estratégica clave para dinamizar las economías regionales, generar empleo y atraer visitantes a destinos de larga distancia como la Patagonia chilena.

Impacto local y llamado a parlamentarios

La gerente de HYST, Sara Adema, sostuvo que contar con una promoción sostenida en mercados emisores es vital para sostener la competitividad de la zona. Por su parte, la gerente de Austro Chile, Daniela Rodríguez, criticó la incoherencia en las señales del Ejecutivo: “Hace apenas unos meses, el Gobierno anunció que se duplicarían los recursos destinados a promoción turística y hoy nos encontramos frente a un nuevo recorte, una señal profundamente preocupante para el sector”, enfatizó.

En esa línea, Adriana Aguilar, gerente de Catue, recordó que el turismo en Puerto Natales y Torres del Paine sostiene una amplia cadena de valor de pymes y emprendedores locales. En respuesta, las organizaciones hicieron un llamado urgente a parlamentarios y autoridades del Ejecutivo a rectificar la propuesta antes de la aprobación definitiva del Presupuesto 2027, exigiendo además destrabar la ejecución del Programa de Promoción Turística de Sernatur Magallanes, estancado durante el presente año.