FMI proyecta que India superará a Japón y se convertirá en la cuarta economía mundial en 2027

India va camino a convertirse en la cuarta economía más grande del mundo en 2027, superando a Japón, de acuerdo con las proyecciones actualizadas del Fondo Monetario Internacional (FMI) presentadas este jueves en su informe regional para Asia-Pacífico.

Según las estimaciones del organismo multilateral, Japón retendrá durante el presente año su puesto como la cuarta economía del planeta por Producto Interior Bruto (PIB) nominal. Sin embargo, el avance del gigante asiático resulta inminente: para 2027, India escalará a esa posición tras alcanzar un PIB de u$s4,52 billones. Por su parte, la economía japonesa sufrirá un repliegue mayor al caer al sexto lugar el próximo año, siendo superada no solo por India, sino también por el Reino Unido.

Contraste de crecimiento y resistencia financiera

El fenómeno responde a dinámicas macroeconómicas opuestas. Mientras Japón padece los efectos del envejecimiento poblacional y un estancamiento estructural con un crecimiento proyectado de apenas el 0,7%, el FMI revisó al alza la proyección de expansión de India para 2026, situándola en un 7%.

Durante la presentación del reporte, el director del departamento de Asia y el Pacífico del FMI, Krishna Srinivasan, destacó que la sólida posición financiera de India le ha permitido amortiguar los shocks de la crisis energética derivada del conflicto en Medio Oriente entre Israel, Estados Unidos e Irán. “India ha llegado a este escenario con una base muy fuerte: crecimiento firme, prudencia fiscal y un importante colchón de reservas internacionales”, explicó la autoridad del organismo.