Zelenski anuncia el fin de la tregua e informa la reanudación de ataques a la infraestructura energética rusa

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó que su país ha reanudado las operaciones y ataques contra infraestructuras energéticas en territorio ruso, dando por finalizado el acuerdo informal impulsado por el mandatario estadounidense Donald Trump que buscaba pausar este tipo de incursiones.

“La prohibición se levanta. Se acabó”, aseveró el líder ucraniano en entrevista concedida al periódico Financial Times durante su visita oficial al Reino Unido. La decisión se adoptó en respuesta a las continuas ofensivas con drones y misiles perpetradas por Rusia contra instalaciones civiles ucranianas, las cuales dejaron recientemente a cientos de miles de ciudadanos sin suministro eléctrico.

Críticas a Washington y disputas por Starlink

Durante la entrevista, Zelenski cuestionó abiertamente la disminución del respaldo de Estados Unidos, denunciando restricciones en el intercambio de información de inteligencia militar y bloqueos en el acceso al sistema satelital Starlink. Zelenski rechazó que los problemas en la red satelital respondieran a fallas técnicas, sugiriendo un trasfondo político, postura que fue desmentida por Elon Musk. Asimismo, el gobernante ucraniano precisó que estaría dispuesto a pausar nuevamente las incursiones si Washington entrega más sistemas de defensa aérea Patriot.

El quiebre del acuerdo coincide con la decisión de la administración Trump de levantar sanciones al petróleo ruso e iniciar la compra masiva de diésel a Moscú. La medida provocó severas críticas en la OTAN y entre aliados europeos como la primera ministra italiana Giorgia Meloni, quien advirtió que la inyección de ingresos a las arcas del Kremlin arriesga prolongar el conflicto armado.