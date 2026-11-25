Una querella criminal por el presunto delito de negociación incompatible fue ingresada ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas contra una exdirectora regional de Vialidad de Magallanes y quienes resulten responsables. La acción judicial fue interpuesta por un funcionario del servicio y dirigente de la Asociación de Profesionales del Ministerio de Obras Públicas (Anpromop), con el patrocinio de los abogados Juan José Srdanovic y Rodrigo Araya.

El escrito solicita remitir los antecedentes al Ministerio Público, organismo que mantiene una causa abierta hace cerca de un año y medio para indagar presuntos vínculos comerciales entre empresas contratistas de obras públicas, el cónyuge de la exautoridad y su empresa de arriendos y servicios.

Según expone la presentación, algunas firmas de la región que se adjudicaron faenas viales habrían subcontratado el arriendo de maquinaria o la instalación de barreras metálicas al marido de la exfuncionaria. Como respaldo, la parte querellante acompañó una factura de 2023 por $1.704.764 emitida a una de las empresas, una cotización de 2022 por $136.596.554 dirigida a una segunda compañía, nóminas de proveedores de otras dos firmas y once fotografías captadas en enero de 2025 en el kilómetro 19 de la Ruta 9 Sur.

A las afueras del Centro de Justicia de Punta Arenas, el abogado Juan José Srdanovic sostuvo que el eje de la acción busca esclarecer si la exautoridad —en sus roles de inspectora fiscal, jefa de contratos o directora regional— supervisó faenas ejecutadas por su esposo. “En el papel figuraba la constructora, pero en la práctica era su marido el que realizaba la obra, entonces la inspectora fiscalizaba a su propio marido”, afirmó el jurista.

La propia querella consigna que un sumario del MOP sobreseyó administrativamente a la exdirectora en noviembre de 2025, que la Contraloría no detectó faltas a la probidad en 2023 y que la aludida comunicó una inhabilidad en julio de 2022. No obstante, Srdanovic precisó que la vía penal pretende verificar si dicha abstención se cumplió efectivamente en todas las licitaciones y fiscalizaciones.