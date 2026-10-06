Magallanes Logistics Summit 2026: Expertos analizan el potencial estratégico de la región y Corfo anuncia programa a tres años

Con la participación de destacados especialistas de Chile, Argentina, Colombia y México, se dio inicio al seminario internacional “Magallanes Logistics Summit 2026”, encuentro de dos jornadas orientado a analizar la situación actual y las proyecciones a futuro de la logística en la Región de Magallanes.

Uno de los ejes centrales del evento fue la ubicación geopolítica de la zona frente a las dinámicas del comercio global. Al respecto, Ricardo Partal, presidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, enfatizó que la posición geográfica magallánica exige una mirada de largo plazo que trascienda la coyuntura. Según el experto, el rol de la región debe proyectarse más allá de ser vista únicamente como una ruta alternativa ante eventuales contingencias o congestiones en el Canal de Panamá.

Diagnóstico regional: Importantes brechas operativas y tecnológicas

Pese a las oportunidades que ofrece el entorno internacional, el diagnóstico presentado durante el seminario dio cuenta de importantes deficiencias operativas y de infraestructura que frenan el potencial de la zona.

Partal expuso que Magallanes presenta un nivel rezagado en materia de logística integral. Entre las principales falencias detectadas destacan:

Centros logísticos e infraestructura: Escasez de plataformas de transferencia multimodal y servicios especializados de almacenaje o bodegaje.

Capacidad marítima: Servicios e infraestructura portuaria limitados, principalmente por el tamaño reducido de los muelles y la falta de prestaciones acordes a los requerimientos de las embarcaciones de gran calado.

Transformación digital: Un importante atraso en la incorporación de tecnologías avanzadas, como la Inteligencia Artificial (IA), herramientas que hoy lideran la optimización de los sistemas operativos logísticos a nivel global.

Corfo articulará alianza público-privada a tres años

Como respuesta a los desafíos expuestos en la cumbre, las conclusiones del encuentro tendrán un seguimiento directo mediante el Programa Territorial Integrado (PTI) de Logística, iniciativa impulsada por Corfo que iniciará sus funciones próximamente y se extenderá por un período de tres años.

El director regional de Corfo, Javier Romero, destacó la relevancia de la iniciativa señalando que la logística constituye un pilar fundamental para el desarrollo socioeconómico territorial.

“Este va a ser el puntapié inicial para un Programa Territorial Integrado de Logística que comienza próximamente y dura tres años, en el cual vamos a estar enfocados en identificar las brechas que tiene este tema en la región. Lo que hace Corfo es articular a diferentes actores en una misma mesa, tanto públicos como privados, para poder avanzar”, explicó Romero.

Con la puesta en marcha del PTI, se busca establecer un espacio permanente de trabajo que permita priorizar inversiones, cerrar brechas tecnológicas y de infraestructura, y consolidar a Magallanes como un polo logístico competitivo en el extremo sur del continente.