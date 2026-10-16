Municipalidad de Punta Arenas desplegará máquina bacheadora a partir del 25 de octubre para reparar calles de la comuna

Con el objetivo de optimizar la infraestructura vial y mejorar el desplazamiento vehicular y peatonal en la comuna, la Municipalidad de Punta Arenas confirmó el despliegue de su maquinaria bacheadora especializada a contar del próximo domingo 25 de octubre.

El operativo busca responder a una sentida demanda ciudadana mediante el bacheo y reparación de baches y deformaciones en las avenidas y pasajes más deteriorados de la ciudad. El cronograma priorizará los tramos con mayor flujo vehicular y aquellos sectores que representan un riesgo directo para la seguridad del tránsito.

Compromiso municipal y trabajo previo de cuadrillas

Desde la administración edilicia destacaron la dedicación del personal operativo, el cual ha estado desplegado en intensas tareas tras las recientes contingencias climáticas. La directora de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio, Sonia Vargas, explicó la alta exigencia sobre las cuadrillas: “El personal que realiza este trabajo es el mismo que está reparando los caminos y el mismo que estuvo limpiando todo lo que es el sector costero”, precisó.

A pesar del esfuerzo sostenido de los funcionarios, la autoridad enfatizó el compromiso institucional para cumplir los plazos trazados: “Hay un desgaste de los funcionarios, pero el compromiso como institución está y vamos a tratar de avanzar lo antes posible a contar del 25 de octubre”, afirmó Vargas. Desde el municipio llamaron a los conductores a la precaución y al respeto de las señalizaciones durante la ejecución de las obras.