Registro Civil regional se convierte en referente nacional

Con el objetivo de garantizar una gestión pública inclusiva y reducir sustancialmente las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en la zona austral, se dio inicio oficial en la región a la implementación del programa Desarrollo Inclusivo Territorial (DIT) 2026.

Para oficializar el hito, la directora regional del Servicio de Registro Civil e Identificación, Lorena Bustamante Núñez, encabezó un encuentro junto a la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García; el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré; la directora regional (s) del Senadis, Soledad Cárdenas Águila, y representantes del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc).

El programa contempla una inversión nacional de $899 millones de pesos, asignando $29 millones a cada una de las 31 instituciones públicas beneficiadas en todo Chile. En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, los recursos fueron adjudicados por la Municipalidad de Primavera y la Dirección Regional del Registro Civil, convirtiéndose esta última en la única dirección regional de dicho servicio a nivel nacional en adjudicarse la iniciativa.

Acciones concretas y cultura inclusiva

La seremi Jenniffer Rojas valoró el logro regional señalando que este financiamiento permitirá pasar de las intenciones a acciones concretas en el Estado. En tanto, la directora del Registro Civil, Lorena Bustamante, explicó que el plan contempla 12 meses de trabajo con apoyo profesional especializado para evaluar el índice de inclusividad, capacitar al personal, adquirir material adaptado y potenciar la atención preferencial y en terreno.

Desde la sociedad civil, Rosa Miranda, representante del Cosoc de Senadis, subrayó la importancia de formar a los funcionarios públicos en herramientas prácticas como la lengua de señas. Por su parte, el seremi de Justicia, Cristóbal Fernández, recalcó que en Magallanes más del 9% de los adultos y un 13% de las mujeres adultas presentan algún grado de discapacidad, por lo que el proyecto marca un avance decisivo en equidad y accesibilidad.