6 años de cárcel para pareja sorprendida con droga en el aeropuerto de Punta Arenas

Un fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal condenó a Jennipher Beltré Marte y Pablo Escobar Riascos a la pena de seis años de presidio efectivo, además del pago de una multa de 10 UTM, por el delito de tráfico ilícito de drogas.

El procedimiento se concretó en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, donde detectives de la PDI y un ejemplar canino fiscalizaron a los imputados tras desembarcar de un vuelo procedente de Santiago. Al notar la presencia policial, ambos intentaron separarse para disimular su vínculo, pero terminaron confesando que llevaban paquetes con sustancias adosados al cuerpo.

En total, los funcionarios incautaron más de un kilo de clorhidrato de cocaína y casi tres kilos de marihuana, cargamento avaluado en más de $49 millones. La sentencia fijó el cumplimiento efectivo de la pena, descontando los 492 días que ambos pasaron en prisión preventiva.