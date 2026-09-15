Carabineros abre concurso público para contratar a 175 civiles a nivel nacional y reforzar labor operativa

En el marco de su política de modernización e integración, Carabineros de Chile hizo oficial la apertura de un concurso público nacional para contratar a 175 trabajadores civiles en diversas unidades del país. El proceso, gestionado a través del Departamento de Personal Civil (P.5), apunta a fortalecer la gestión interna e incrementar el personal uniforme asignado a patrullajes y prevención en las calles.

En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la convocatoria ha generado amplio interés, ya que el traspaso de funciones administrativas a profesionales civiles permitirá disponer de mayor presencia policial en la zona austral.

Cargos, sueldos y postulaciones

La oferta laboral incluye puestos para profesionales, técnicos, administrativos y personal de oficios:

Profesionales: Ingenieros en informática, analistas de procesamiento de datos, analistas territoriales y contadores auditores.

Técnicos y Operativos: Técnicos en mecánica, asistentes de guardia, técnicos en cocina y analistas contables.

Administración y Servicios: Mantención de cuarteles, ecónomos, archiveros, operadores de emergencia, estafetas, telefonistas y auxiliares de servicios menores.

Rentas asignadas oscilan entre los $628.198 y los $3.325.881, dependiendo de las funciones y responsabilidades del cargo. El proceso de postulación es digital a través de www.postulaciones.carabineros.cl, con plazo límite de recepción de antecedentes hasta el 27 de septiembre.