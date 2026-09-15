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Colisión entre vehículo particular y bus del transporte público deja daños en intersección céntrica de Punta Arenas

El siniestro se registró en la esquina de Avenida Independencia con 21 de Mayo tras el no respeto a la señalización vial por parte del automóvil menor. Pese a la fuerza del impacto, no se reportaron personas lesionadas.

Periodista Web
Periodista Web

Un accidente de tránsito se registró en la intersección de Avenida Independencia con calle 21 de Mayo, en el sector céntrico de Punta Arenas, involucrando a un vehículo particular y a una unidad del transporte público de pasajeros.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho se produjo cuando el conductor del automóvil particular no respetó la señalización de tránsito existente en el lugar, la cual prohíbe continuar en línea recta a los móviles que circulan por la pista izquierda de la avenida. Tras realizar la maniobra no permitida, terminó impactando al bus urbano que desplazaba por el sector.

Evaluación del accidente

Pese a los daños materiales de consideración en la carrocería de ambos vehículos, no se reportaron personas lesionadas entre los ocupantes del automóvil ni en los pasajeros del transporte público.

Al lugar concurrió personal policial para adoptar el procedimiento de rigor, ordenar el flujo vehicular e instruir el retiro de las unidades involucradas para evitar congestiones en una de las arterias más transitadas de la capital regional.

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