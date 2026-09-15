Condenan a cuatro años de internación a adolescente por violento robo en Punta Arenas

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas condenó al adolescente de iniciales M.E.V.A. a cuatro años de internación en régimen cerrado y un año de libertad asistida especial, como autor del delito consumado de robo con intimidación.

El hecho ocurrió el 8 de abril de 2016 en un inmueble de calle 21 de Mayo, donde el joven amenazó a una trabajadora con un arma blanca para sustraer especies. Tras su detención, el tribunal decretó su internación provisoria, medida cautelar que mantuvo durante el desarrollo del proceso.

La sentencia contempla un plan integral de reinserción social que incluye la continuidad de sus estudios formales, talleres de formación laboral y tratamiento por consumo problemático de alcohol y drogas. Además, el tribunal fijó la prohibición de acercarse a la víctima en un radio mínimo de 100 metros y reconoció a favor del imputado un abono de 160 días que ya cumplió privado de libertad.