Fuerza Aérea realiza ensayos aéreos en Punta Arenas en la antesala de la Parada Militar de Fiestas Patrias

Los cielos de la capital regional comenzaron a anticipar el ambiente festivo dieciochero. Durante la presente jornada, aeronaves de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) efectuaron diversos ensayos preparatorios sobre Punta Arenas de cara a la Parada Militar del próximo viernes 18 de septiembre.

La presencia de los aviones en el espacio aéreo magallánico forma parte del cronograma protocolar con el que las Fuerzas Armadas y de Orden conmemorarán un nuevo aniversario de la Independencia Nacional en la zona austral. Los sobrevuelos permitieron coordinar las pasadas en formación que la ciudadanía podrá presenciar durante el desfile oficial.

Cronograma oficial del 18 de septiembre

Las actividades conmemorativas de la jornada patria iniciarán formalmente a las 09:00 horas con la tradicional ceremonia de ofrenda floral, para posteriormente dar paso al Solemne Te Deum Ecuménico en la Catedral de Punta Arenas.

Una vez concluidas las instancias religiosas y protocolares, las autoridades se trasladarán al sector del desfile para dar inicio a la Parada Militar, que congregará a delegaciones del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros de Chile, además de agrupaciones folclóricas locales que ofrecerán el tradicional chicha en cacho al público asistente.