Una rampla de camión fue tumbada durante la madrugada de este jueves en el acceso norte a la Zona Franca de Punta Arenas, a raíz de las fuertes rachas de viento registradas en la capital regional.

El episodio se produce mientras la Dirección Regional de Senapred, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, mantiene vigente desde el 21 de noviembre la Alerta Temprana Preventiva para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena por el evento meteorológico previsto para este jueves 26 de noviembre.

Para esta jornada rigen dos avisos activos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) por viento y precipitaciones, luego de que quedara cancelado el aviso previo por tormentas eléctricas.

Ráfagas de hasta 120 km/h

Bajo el Aviso A642/2026 por viento normal a moderado, el pronóstico especial del Centro Meteorológico Regional Austral estima rachas de componente noroeste y oeste hasta la mañana de este jueves. La mayor intensidad se concentra en la Pampa Patagónica Sur:

Laguna Blanca y Primavera: 70 a 120 km/h.

Punta Arenas: 60 a 120 km/h.

Río Verde y San Gregorio: 70 a 110 km/h.

Porvenir y Timaukel: 70 a 100 km/h.

En la zona Central, Punta Arenas y Río Verde registrarán velocidades de 70 a 100 km/h, rango similar al del sector Insular de Río Verde (60 a 100 km/h). Hacia la Pampa Patagónica Norte, el flujo soplará de 60 a 100 km/h en Torres del Paine y de 60 a 90 km/h en Natales, mientras que en la Cordillera Austral Sur oscilará entre 50 y 90 km/h en Punta Arenas y de 30 a 50 km/h en Timaukel.

Lluvias en Última Esperanza y pronóstico para el Paso John Gardner

Respecto al Aviso A643/2026 por precipitaciones normales a moderadas, el acumulado hasta la mañana de este jueves afectará a la provincia de Última Esperanza. En la Cordillera Austral Norte caerán entre 18 y 35 milímetros en Torres del Paine y entre 10 y 22 milímetros en Natales (isoterma cero entre 1.100 y 1.700 metros), mientras que en la Pampa Patagónica Norte se prevén de 14 a 29 milímetros en Torres del Paine y de 8 a 20 milímetros en Natales (isoterma entre 1.100 y 1.800 metros).

En tanto, para el Paso John Gardner, dentro del Parque Nacional Torres del Paine, la jornada comenzó cubierta con lluvia y viento oeste de hasta 100 km/h durante la madrugada y mañana, con isoterma cero en 1.600 metros. Hacia la tarde y noche variará a chubascos débiles, con ráfagas que descenderán de 90 a 80 km/h, isoterma en 1.700 metros y temperaturas extremas entre -9 y 3 grados.