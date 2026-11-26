Este jueves reabrió oficialmente sus puertas el emblemático local de Unimarc ubicado en Avenida España 01375, en Punta Arenas, tras una profunda intervención que modernizó su imagen y estrenó por primera vez en el sur del país un renovado formato de tienda.

Con cerca de mil nuevos productos en sus góndolas, además de degustaciones, sorteos y ofertas exclusivas, el recinto refuerza su oferta en carnes, frutas, verduras y panadería recién horneada para las familias de la capital magallánica.

Impulso al empleo femenino y vitrina para productores magallánicos

La ampliación y modernización del supermercado conlleva también un respaldo directo al desarrollo económico de la ciudad, permitiendo generar nuevos puestos de trabajo en la zona con una dotación donde el 60% corresponde a mujeres.

Asimismo, la renovada sala de ventas abre un espacio destacado para que emprendedores y productores locales exhiban sus preparaciones artesanales —como las tradicionales cecinas regionales elaboradas a mano—, compitiendo de igual a igual en una vitrina de alcance nacional.

De esta manera, el establecimiento deja atrás su antiguo diseño para consolidarse como un punto de encuentro moderno y con identidad local, donde los clientes ya destacan la nueva distribución de sus pasillos y el surtido fresco disponible.