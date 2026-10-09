Comisión de Libertad Condicional de Magallanes aprueba solo 3 de las 86 solicitudes revisadas en la región

La Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción de Punta Arenas concluyó este viernes 9 de octubre el proceso de revisión correspondiente al segundo semestre, tras analizar un total de 86 postulaciones presentadas por personas privadas de libertad de los distintos recintos penitenciarios de la Región de Magallanes. Tras tres jornadas de trabajo técnico, el organismo concedió el beneficio a solo tres postulantes que cumplieron estrictamente con los requisitos legales objetivos y subjetivos.

La instancia estuvo encabezada por el presidente de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Juan Villa Martínez, e integrada por cuatro jueces penales de la jurisdicción. Durante el análisis se examinaron 73 solicitudes provenientes del Complejo Penitenciario de Punta Arenas (incluidas 17 del Centro de Estudios y Trabajo), 8 del Centro de Detención Preventiva de Puerto Natales y 7 requerimientos del penal de Porvenir.

Participación de víctimas y exigencias normativas

En el marco de la normativa vigente, la jornada contó además con la presentación formal de alegaciones por parte de dos víctimas, quienes remitieron sus objeciones por escrito respecto a las postulaciones de sus victimarios.

Cabe recordar que, conforme al Decreto Ley 321 y las modificaciones introducidas por la Ley 21.627, para acceder a la libertad condicional los internos deben haber cumplido la mitad o dos tercios de la pena (según la gravedad del delito), mantener conducta intachable en el penal y contar con un informe psicosocial favorable elaborado por Gendarmería de Chile que evalúe el riesgo de reincidencia y la conciencia del daño provocado.