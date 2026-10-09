Dictan veredicto parcialmente condenatorio por violación contra una menor en Punta Arenas

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó veredicto parcialmente condenatorio en contra de un imputado acusado por delitos sexuales, declarando su culpabilidad en calidad de autor del delito consumado de violación de menor de 14 años.

El fallo acreditó que el ilícito ocurrió en 2012, cuando la víctima tenía 13 años y el acusado 18. En el mismo dictamen, los magistrados lo absolvieron del delito de abuso sexual al considerar que los hechos quedaron subsumidos en la violación, descartando además juzgar episodios previos a la mayoría de edad del imputado por encontrarse prescritos.

Tras la resolución, la fiscal Wendoline Acuña explicó que la cuantía de la pena dependerá de si el tribunal acoge o no la prescripción gradual solicitada por la defensa, aunque enfatizó que la sanción deberá cumplirse de manera efectiva en cárcel. La Fiscalía solicita una condena de 12 años de presidio.

En contraposición, el abogado defensor Juan José Srdanovic Arcos cuestionó el criterio de los jueces al sostener que la condena se basó únicamente en el relato de la víctima sin contar con peritajes ginecológicos, confirmando que presentarán un recurso de nulidad.

La lectura de la sentencia definitiva quedó programada para el próximo lunes 19 de octubre a las 13:10 horas en modalidad telemática.