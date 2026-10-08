Aprobación de la Ley RUF en Chile: destacan certeza jurídica para las policías en Magallanes

El Congreso Nacional despachó a ley el proyecto que establece las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), fijando un marco legal que regula la actuación de Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas en tareas de orden público y resguardo de infraestructura crítica.

Desde Magallanes, el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, valoró la aprobación del texto tras más de tres años de tramitación: “La aprobación de la Ley de Reglas del Uso de la Fuerza es un paso fundamental para respaldar a nuestras policías y que puedan actuar con certeza jurídica cuando se enfrentan a delincuentes y criminales”.

¿Qué establece la nueva Ley RUF?

La normativa fija criterios de actuación basados en principios de legalidad, necesidad y racionalidad:

Gradualidad y proporcionalidad: Establece un escalamiento claro que va desde la presencia disuasiva y el diálogo verbal hasta el uso de fuerza potencialmente letal ante riesgos inminentes a la vida.

Límites claros: Protege el cumplimiento del deber policial, al tiempo que define responsabilidades y prohibiciones expresas.

Alcance: Aplica a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y a las Fuerzas Armadas en labores de orden público o estados de excepción.

La iniciativa quedó en condiciones de ser promulgada por el Ejecutivo para su posterior entrada en vigencia en todo el país.