Formalizan en Puerto Natales a hombre que atacó a su padre con un cuchillo tras una discusión

Un grave hecho de violencia intrafamiliar movilizó a los organismos de emergencia y Carabineros en Puerto Natales, luego de que un sujeto agrediera a su padre con un arma blanca en el domicilio que ambos compartían en calle Tomás Rogers de la capital provincial de Última Esperanza.

De acuerdo con los antecedentes presentados por la Fiscalía, el ataque se produjo tras una discusión verbal originada por el desorden en el segundo piso del inmueble. En medio del altercado, el imputado tomó un cuchillo de la cocina y atacó a su progenitor, causándole cortes defensivos en el antebrazo izquierdo y una herida punzante en la zona lumbar.

Detención en el hospital y cautelares

Tras lograr ponerse a resguardo, la víctima trasladó a la madre del agresor a un lugar seguro y presentó la denuncia en Carabineros. Por su parte, el imputado acudió de manera independiente al Hospital Augusto Essmann para constatar contusiones en el rostro y el cuello, lugar donde fue fiscalizado y detenido por los funcionarios policiales.

Pese a que la defensa alegó legítima defensa por un supuesto intento de asfixia previo, el tribunal declaró legal la aprehensión basándose en la entidad de las heridas del denunciante. La justicia decretó el abandono inmediato del hogar familiar, la prohibición de acercarse a la víctima y fijó un plazo de 50 días para la investigación judicial.