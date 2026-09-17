Imputada por maltrato animal deberá pagar $2 millones y no podrá tener mascotas por tres años en Punta Arenas

Una causa judicial por maltrato animal impulsada en junio de 2023 por la Municipalidad de Punta Arenas concluyó con la suspensión condicional del procedimiento por un período de tres años, luego de que la imputada diera cumplimiento a las exigencias pecuniarias impuestas por el Juzgado de Garantía local. La acción legal se originó tras el hallazgo de un perro en estado de abandono en una parcela, sin alimentación ni cuidados mínimos, situación que le generó lesiones y su posterior deceso.

Durante los días 4 y 5 de septiembre se concretó el depósito de $2 millones a favor de la agrupación proteccionista “El Refugio de Bigotes”, dando cumplimiento a la condición económica fijada. Adicionalmente, el tribunal estableció la inhabilitación de la imputada para la tenencia de cualquier tipo de mascota por tres años y la obligación de fijar e informar su domicilio.

Tenencia responsable y denuncias

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la labor de la Dirección Jurídica municipal en la persecución de estos delitos: “Hoy tenemos una resolución que recoge la posición del municipio. Para nosotros es muy importante, porque nos encontramos con una legislación bastante compleja para poder llegar a estas sanciones. El mensaje es claro: si vamos a tener una mascota es para cuidarla; no es un tema de moda, es un ser vivo”.

Por su parte, el abogado del Departamento Jurídico, Patricio Farías, precisó que la querella se sustentó en el artículo 291 bis del Código Penal, remarcando que “el abandono también constituye maltrato animal”. Desde la administración comunal reiteraron el llamado a los vecinos a formalizar las denuncias con los antecedentes requeridos para activar las acciones judiciales correspondientes.