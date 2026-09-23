Condenan a 4 años de libertad vigilada a hombre que recibía marihuana por encomienda en Punta Arenas

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas condenó a 4 años de presidio a Matías Ignacio Rosas Fuentes (30) por el delito de tráfico ilícito de drogas. Gracias a la aplicación de un procedimiento abreviado y a su irreprochable conducta anterior, el tribunal le otorgó el beneficio de libertad vigilada intensiva, ordenando su salida del recinto penitenciario.

La detención y el operativo del OS-7

El caso comenzó en mayo de 2026, cuando el perro adiestrado “Hulk” del OS-7 de Carabineros detectó un paquete sospechoso en la sucursal de Starken en Punta Arenas.

La policía realizó una entrega vigilada con un agente encubierto, logrando detener a Rosas Fuentes en el momento exacto en que acudió a retirar el cargamento.

En total, la investigación logró interceptar dos encomiendas provenientes del norte del país:

Primera encomienda: 1 kilo y 7 gramos de cannabis sativa .

Segunda encomienda: 979 gramos de la misma sustancia.

Total incautado: Casi 2 kilos de marihuana ($1,973text{ kg}$), valorados en $$19,7$ millones de pesos, ocultos dentro de tubos de plástico de PVC.

Condiciones de la condena en libertad

Además de los 4 años de libertad vigilada bajo la supervisión de Gendarmería, la sentencia impone las siguientes medidas:

Reclusión nocturna domiciliaria (de 22:00 a 06:00 horas).

Tratamiento obligatorio para la prevención del consumo de drogas.

Pago de una multa de 10 UTM (en 6 cuotas).

Registro de su huella genética en la base nacional de condenados.

“No se puede tapar el sol con un dedo”

Al término de la audiencia, su abogado defensor, Ramón Ibáñez, valoró la resolución y destacó que la propia defensa solicitó el tratamiento de rehabilitación como condición.

“Uno a veces no puede pretender tapar el sol con un dedo. Hay hechos que son incontrovertibles. Nosotros mismos solicitamos el tratamiento al magistrado como condición, porque como abogado también hay que velar por el bienestar de la sociedad y de esta persona, para que no vuelva a reincidir”, afirmó Ibáñez.

El defensor agregó que el sólido apoyo familiar e informe social del imputado fueron claves para que el tribunal le permitiera cumplir la pena fuera de la cárcel. Con esto, el tribunal modificó la prisión preventiva por un arraigo regional mientras la sentencia queda firme, disponiendo su libertad inmediata.