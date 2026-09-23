Sección Centauro de Carabineros registra 184 detenidos y más de 13 mil controles en Magallanes

Un contundente balance en materia de seguridad pública, prevención y fiscalización entregó Carabineros de Chile a través de la Sección Centauro de la Prefectura Magallanes N° 28. En el marco de la ejecución del Plan Calle Sin Violencia, la unidad especializada concretó un total de 13.387 acciones operativas entre los meses de enero y julio de 2026.

Las intervenciones territoriales y patrullajes de alta visibilidad focalizados en los sectores con mayor ocurrencia de delitos permitieron la detención de 184 personas por diversos delitos y faltas con requerimiento judicial. En el ámbito del control preventivo, el personal policial sumó 7.423 controles de identidad a transeúntes y 4.956 fiscalizaciones vehiculares en las distintas arterias de la región.

Julio encabezó el mayor despliegue del período

El trabajo fiscalizador de la Ley de Tránsito derivó en la emisión de 580 infracciones y la salida de circulación de 114 vehículos por irregularidades documentales severas. Además, la unidad cursó 84 infracciones por consumo de alcohol en la vía pública y fiscalizó 34 recintos de expendio de bebidas alcohólicas, multando a 12 locales comercializadores.

El desglose mensual reflejó una progresión en la presencia policial, alcanzando su punto máximo durante el mes de julio con un récord de 2.939 acciones preventivas, incluyendo 32 detenidos, 1.804 controles de identidad y 939 inspecciones a vehículos. Desde el mando institucional confirmaron que los servicios coordinados se mantendrán para consolidar los estándares de seguridad en la zona austral.