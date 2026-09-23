Carabineros de Magallanes firma convenio con Cruz de Froward para otorgar beneficios funerarios a sus funcionarios

En una ceremonia oficial realizada en las dependencias de la Prefectura Magallanes, Carabineros de Chile concretó la firma de un convenio de colaboración estratégica junto a la empresa regional Cruz de Froward, iniciativa orientada a brindar cobertura, facilidades de pago y descuentos preferenciales a la comunidad policial de la zona austral.

El acuerdo institucional establece un amplio abanico de rebajas en las prestaciones de la compañía, alcanzando de manera directa a los funcionarios en servicio activo, personal civil de la institución y carabineros en condición de retiro, extendiendo sus efectos al grupo familiar directo de los uniformados.

Reconocimiento a la labor policial y respaldo a las familias

Durante la firma, las autoridades de la Prefectura valoraron el gesto del empresariado local al generar instancias que alivian la carga económica familiar. Por su parte, la gerenta general de Empresas Cruz de Froward, Natalia Easton, subrayó el sentido social de la alianza: “Representa un beneficio real para sus funcionarios y sus familias en Magallanes. Sabemos que hablar anticipadamente de estos temas no siempre es fácil, pero permite decidir con tranquilidad y evitar que los seres queridos deban resolver todo en un momento difícil”, indicó.

La ejecutiva explicó que la iniciativa contempla beneficios en los servicios de Funeraria Proteger y en la adquisición de derechos perpetuos de sepultación en los cementerios privados Parque Cruz de Froward y Parque Punta Arenas. “Esta alianza es una forma de reconocer y acompañar a nuestros carabineros, quienes trabajan diariamente al servicio y cuidado de nuestra comunidad”, concluyó.