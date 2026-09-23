60 actores regionales participan en la Mesa Técnica de Zona Franca

Con el objetivo de definir el futuro del sistema franco en Magallanes, se desarrolló la segunda sesión de la Mesa Regional de Zona Franca, una instancia de trabajo colaborativo impulsada conjuntamente por el Gobierno Regional y el Ministerio de Hacienda. El proceso, que se extenderá hasta fines de enero, busca construir una visión compartida que potencie el desarrollo productivo y económico de la región.

La jornada congregó a cerca de 60 actores relevantes del ecosistema franco, incluyendo representantes de Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos (SII), Tesorería, ex intendentes, empresarios y la Cámara Franca.

Metodología y próximos pasos

Durante esta segunda sesión, las autoridades implementaron una metodología orientada a escuchar las inquietudes y propuestas de todos los miembros, aperturando el diálogo en torno a cuatro ejes principales:

Evaluación de la infraestructura actual y futura.

Modernización del sistema.

Aumento de la competitividad.

Optimización de los servicios.

Ante los cuestionamientos sobre la participación de Rentas Inmobiliarias —actual concesionaria— en la definición de la imagen objetivo de una futura licitación, las autoridades recalcaron que se trata de un proceso abierto, participativo y transversal. En este sentido, la opinión de la empresa se incorpora sin privilegios, al igual que la de los demás actores dialogantes.

Toda la información recopilada será analizada junto al Ministerio de Hacienda para decantar los lineamientos durante la próxima sesión, agendada para la tercera semana de octubre.