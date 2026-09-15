Punta Arenas celebró las tradiciones dieciocheras con el Concurso de la Empanada Criolla y la Carrera de Garzones 2026

El aroma a pino recién horneado y el entusiasmo de la comunidad marcaron una concurrida jornada festiva en Punta Arenas tras la realización de dos emblemáticas actividades de Fiestas Patrias: el Concurso Mejor Empanada Criolla 2026 y la divertida Carrera de los Garzones 2026.

El certamen gastronómico reunió a destacados exponentes locales, quienes presentaron sus recetas tradicionales para disputar el galardón a la mejor preparación dieciochera de la comuna. El jurado evaluó aspectos clave como el sabor del pino, la textura de la masa y la presentación final de uno de los íconos culinarios más importantes de las celebraciones nacionales.

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Destreza y risas al mediodía

Posteriormente, al mediodía, la atención se trasladó a las calles céntricas con la clásica Carrera de los Garzones. En esta competencia, trabajadores del rubro gastronómico debieron poner a prueba su velocidad, equilibrio y concentración, recorriendo un circuito delimitado sosteniendo sus bandejas con productos sin derramar el contenido en el trayecto.

Ambas iniciativas organizadas en la capital regional consolidaron un espacio de encuentro ciudadano, combinando las tradiciones culinarias con el entretenimiento familiar para dar el puntapié inicial a las festividades de la chilenidad en la Región de Magallanes.