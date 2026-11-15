Dirigente vecinal respalda instalación de ambulancia en el sector sur de Punta Arenas

El presidente del Consejo Consultivo del Cesfam 18 de Septiembre de Punta Arenas, Álvaro España, se refirió a la importancia de habilitar una base de ambulancia en el sector sur de la capital regional para disminuir los tiempos de respuesta frente a emergencias médicas de alta complejidad.

El dirigente explicó que la distancia entre los barrios australes y la actual base del SAMU —ubicada en Avenida Frei— retrasa la asistencia oportuna, situación que ya ha afectado a usuarios de centros como el 18 de Septiembre, Carlos Ibáñez y Damianovic. “Apoyamos como comunidad usuaria del sector sur de la ciudad esta iniciativa que ayudaría a disminuir los tiempos de respuesta ante emergencia de salud que por su gravedad, muchas veces, lamentablemente, comprometen la vida de los ciudadanos. Las autoridades de Salud frente a esta problemática, resolverán una solución que sea la más adecuada. Esperamos sea pronto”, señaló España.

Respecto de la operatividad en terreno, el representante subrayó en su testimonio la relevancia de contar con un móvil apostado en la zona: “El tiempo de respuesta hacia los accidentes o incidentes o problemas de complejidad en salud del SAMU por la distancia obviamente se demora, el alto tráfico también que pasa en algunas horas, y ahora si se contara con una ambulancia en el sector sur sería pero excelente”.

Asimismo, precisó que el recinto local dispone de condiciones físicas para recibir el vehículo. “En mi opinión creo que nuestro Cesfam cuenta con la infraestructura necesaria para ello pero son reitero nuestras Autoridades del Área que analizarán y decidirán la solución más adecuada a esta problemática”, concluyó.