Asalto a botillería en Punta Arenas: dueños ofrecen recompensa tras robo de $403 mil en la Población 18 de Septiembre

Un sujeto armado con una pistola intimidó al trabajador de la Botillería y Minimarket La Paraguaya cerca de las 00:52 horas. Los propietarios difundieron el video del atraco para identificar al responsable.