Asalto a botillería en Punta Arenas: dueños ofrecen recompensa tras robo de $403 mil en la Población 18 de Septiembre

Un violento robo con intimidación afectó a la Botillería y Minimarket La Paraguaya, ubicada en avenida José Martínez de Aldunate 1830, en la Población 18 de Septiembre de Punta Arenas. El atraco ocurrió cerca de las 00:52 horas y quedó registrado en las cámaras de seguridad del recinto.
Según la denuncia realizada en la Primera Comisaría de Carabineros, un hombre con el rostro cubierto ingresó al local, cargó una pistola frente al trabajador y le exigió el dinero de la caja registradora. En menos de un minuto, el delincuente sustrajo $403.000 en efectivo y huyó hacia el sur, mientras el empleado alcanzó a ocultar los teléfonos celulares bajo el mesón.
Tras el incidente, los dueños del comercio publicaron las imágenes en redes sociales y ofrecieron una recompensa económica por información comprobable sobre la identidad o paradero del asaltante, habilitando el número de WhatsApp +56 9 89556864 para recibir antecedentes de forma confidencial.
“Punta Arenas siempre fue muy seguro, por eso elegí vivir acá, pero ahora tengo mucho miedo por mis trabajadores y por mí”, señaló la propietaria, quien destacó el aporte desinteresado de vecinos con pistas y el rápido patrullaje de Carabineros. A raíz de este hecho, locatarios del sector comenzaron a organizar una red de alerta comunitaria para prevenir nuevos delitos en el barrio.