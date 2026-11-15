Punta Arenas: formalizan a mujer por atacar a su pareja con un destornillador y agredir a un carabinero

Una mujer fue formalizada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas como autora de los delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y maltrato de obra a carabinero de servicio.

El hecho ocurrió la mañana de este sábado 14 de noviembre en un domicilio de calle José Victorino Lastarria, donde la imputada atacó a su conviviente con un destornillador tras un forcejeo, provocándole cortes leves en el pecho, el brazo izquierdo y la espalda.

Posteriormente, tras ser detenida por Carabineros durante la tarde, la mujer intentó huir desde el cuartel policial y golpeó en la oreja izquierda a un funcionario que evitó su escape.

“Ambas personas resultaron lesionadas, tanto el conviviente como el funcionario policial, con lesiones de carácter leve médicamente”, señaló la fiscal del caso al término de la audiencia.

El tribunal dispuso la libertad de la acusada sujeta a las medidas cautelares de abandono del inmueble que compartía con la víctima, prohibición absoluta de acercarse a ambos afectados y arraigo nacional, fijando un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación.