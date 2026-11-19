En el marco de la 39ª versión de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, la comuna de Cabo de Hornos vive un avance clave en materia sociosanitaria: la próxima apertura de un Centro de Rehabilitación con edificio en Puerto Williams.

Con esta infraestructura, la institución cumplirá el objetivo de contar con presencia física en cada capital provincial de la región al conmemorarse cuatro décadas de trayectoria en el territorio austral.

El coordinador del Centro de Rehabilitación en Puerto Williams, Luis Cárcamo, destacó el impacto que tendrá este recinto para la población residente.

“La importancia de esto es que próximamente vamos a tener un Centro de Rehabilitación en cada codo provincial de la región y eso va a ser súper bueno para todo Magallanes”.

Asimismo, subrayó que este espacio permitirá ofrecer terapias adaptadas a las necesidades reales de los pacientes locales sin depender exclusivamente de traslados hacia otras comunas.

La iniciativa se enmarca en los 40 años de labor de la entidad regional y busca dar continuidad asistencial a los usuarios y sus entornos familiares.

Sobre el rol de la ciudadanía en esta campaña, Cárcamo valoró el compromiso territorial: “Se han realizado hartas actividades acá en Puerto Williams, donde ha participado toda la comunidad, yo creo que todas las familias han podido hacer su aporte, si no es monetario han podido contribuir dentro de las actividades que hemos ido desarrollando, han hecho promoción, difusión de las actividades”.

Finalmente, el coordinador reiteró el llamado a sumarse con aportes voluntarios para superar la meta del año anterior y sostuvo que “cada aporte, cada peso va a sumar para poder seguir rehabilitando con cariño y con excelencia a todos nuestros usuarios”.