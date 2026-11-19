Un exfuncionario de Carabineros —ingeniero en prevención de riesgos y exintegrante de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT)— quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por el delito reiterado de almacenamiento de material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

La medida cautelar fue decretada por la magistrada Paula Stange, quien acogió la solicitud del Ministerio Público al estimar que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

El caso quedó al descubierto de manera incidental en el marco de una investigación previa por violación de secreto en la comuna de Porvenir, causa en la que el entonces uniformado declaraba inicialmente como testigo. Tras incautar su teléfono personal, peritos de Labocar y del Departamento OS-9 de Magallanes hallaron un total de 70 videos ilícitos ocultos en una carpeta privada de WhatsApp, los cuales fueron almacenados entre octubre de 2023 y julio de 2024.

Tras la audiencia, la fiscal de la Unidad de Análisis Criminal, Katerina Aranis, confirmó el resultado judicial: “Fue formalizado el día de hoy un exfuncionario de Carabineros de Chile, quien fue sorprendido manteniendo en el interior de su dispositivo electrónico este tipo de contenido. Se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, lo que fue acogido por el tribunal, fijándose un plazo de investigación de 60 días”.

Pese a que la defensa solicitó cautelares de menor intensidad apelando a sus 13 años de servicio intachable, su colaboración y su reciente baja institucional previa a la formalización, el tribunal resolvió su ingreso inmediato a un recinto penitenciario debido a la gravedad del delito y el volumen del material incautado.

Reacción de Carabineros

Mediante un comunicado público, la Zona de Magallanes y de la Antártica Chilena de Carabineros confirmó que, tras conocerse los antecedentes de la investigación por este delito grave, se aplicaron de inmediato las medidas administrativas que derivaron en la baja del funcionario.

La institución precisó que todos los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y manifestó su condena categórica ante cualquier conducta que vulnere sus códigos de ética.