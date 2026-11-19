Una mujer de aproximadamente 40 años falleció la noche del miércoles en la vía pública del sector sur de Punta Arenas, tras desplomarse repentinamente frente a un almacén ubicado en calle Jorge Speilbergen, a pocos metros de Manuel Rodríguez.

La emergencia se activó luego de que el centro regulador del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) recibiera un llamado alertando sobre la presencia de una persona inconsciente en el lugar.

Una ambulancia de atención avanzada acudió al sitio del suceso y su equipo ejecutó maniobras de reanimación, sin conseguir restablecer los signos vitales de la afectada.

Tras constatarse el deceso, el procedimiento quedó a cargo de Carabineros, quienes aislaron el punto y cubrieron el cuerpo mientras daban cuenta de los hechos a la Fiscalía de Punta Arenas, organismo que dispuso la concurrencia de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las pericias correspondientes.

Según los antecedentes preliminares recopilados en el sitio del suceso, se descarta la intervención de terceros y se presume que el fallecimiento obedeció a un problema cardíaco asociado a una patología de base que padecía la mujer.