Los imputados extrajeron los peces desde un centro de cultivo en Isla Clarence para cambiarlos por centolla ilegal y venderlos. La defensa exige la absolución.

Cuerpo de la notaEn el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas comenzó el juicio contra Juan Manuel Castillo Cárdenas y Raúl Omar Torres Vidal, acusados por la Fiscalía como autores de la sustracción de más de una tonelada de salmones. El Ministerio Público pide cinco años y un día de cárcel para cada uno.

Entre septiembre y diciembre de 2024, ambos operarios de Nova Austral extrajeron peces desde el centro “Aracena 14”, en Isla Clarence. Primero cambiaron salmones de mortandad por centolla ilegal con tripulantes de la embarcación “Hydra” y luego entregaron más de mil kilos de salmón Coho fresco para su venta, cargamento cuya segunda tanda fue interceptada por Carabineros en el retén Agua Fresca.

“Pudimos confirmar que efectivamente la sustracción se realizó por vía interna, desde el interior del centro de cultivo, porque una sustracción externa era difícil. Y después tuvimos la sindicación e incriminación de los mismos receptores hacia los acusados”, señaló la fiscal Rina Blanco.

Por su parte, el abogado defensor particular de Castillo Cárdenas, Ramón Ibáñez, pidió la absolución cuestionando la indagatoria. “Se realizó un reconocimiento fotográfico, señalan que es mi representado y tenemos prueba nosotros que vamos a rendir que muestra lo irrisorio y la falta de sustento de esta acusación”, afirmó, apuntando a que los detenidos mencionaron a tres vendedores, pero solo dos llegaron a juicio.