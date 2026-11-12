Formalizan a conductor que atropelló a adolescente ciclista y huyó del lugar en Punta Arenas

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas formalizó investigación contra José Rafael Gelvez Laguado, imputado por atropellar a un ciclista de 14 años y abandonar el sitio del suceso sin alertar a los equipos de emergencia ni a la policía.

Los hechos ocurrieron el 28 de febrero de 2024 en el sector poniente de Punta Arenas. De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el conductor realizó un viraje hacia la derecha en su vehículo sin respetar el derecho preferente de paso ni las condiciones del tránsito, impactando al adolescente que circulaba en bicicleta.

Tras el choque, el automovilista descendió brevemente para consultar el estado de la víctima y se retiró del lugar sin prestar auxilio efectivo ni dar aviso a las autoridades. A raíz del atropello, el menor resultó con una fractura de rótula de carácter grave.

La Fiscalía le comunicó cargos en calidad de autor de cuasidelito de lesiones graves y por el delito de no dar cuenta de accidente de tránsito. Gelvez Laguado compareció ante el tribunal luego de ser detenido por una orden vigente, tras haberse ausentado a una citación judicial previa.

Al término de la audiencia, el magistrado decretó la medida cautelar de arraigo nacional en contra del imputado, fijó un plazo de 70 días para el cierre de la investigación y agendó una próxima audiencia para evaluar una eventual salida alternativa al proceso penal.