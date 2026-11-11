Detienen a tres extranjeros e incautan más de 100 gramos de cocaína en Porvenir

Un control vehicular preventivo realizado por personal de la 3ª Comisaría de Carabineros de Porvenir culminó con la detención de tres ciudadanos colombianos por microtráfico de drogas.

Durante la fiscalización en el sector céntrico, los funcionarios policiales advirtieron en el asiento trasero del automóvil un bolso negro que contenía a simple vista paquetes con una sustancia sospechosa. Tras las pericias de campo de la SIP, se confirmó el decomiso de 126 envoltorios de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 115,6 gramos, además de 278 mil pesos en efectivo y tres celulares.

En sede judicial, la Fiscalía formalizó a uno de los involucrados —con residencia legal y sin antecedentes— por microtráfico de drogas, decretándose arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y 120 días de plazo investigativo.

En tanto, el tribunal acogió la ampliación de la detención para los otros dos ocupantes, quienes permanecen bajo custodia de Gendarmería a la espera de corroborar sus identidades ante el Registro Civil debido a su situación migratoria irregular.