Sujeto intenta golpear con un fierro a trabajador y destruye local comercial en el Barrio Croata de Punta Arenas

Un violento ataque se registró durante la tarde de este martes al interior del minimarket “Las Carretas”, local ubicado en calle Quillota, entre Croacia y Sarmiento, en el Barrio Croata de Punta Arenas. En el recinto, un hombre que suele merodear por el sector protagonizó una agresión contra el dependiente que estuvo a punto de provocar lesiones de gravedad.

Según los registros de televigilancia del establecimiento, el individuo ingresó visiblemente alterado y con signos de encontrarse bajo los efectos de drogas. Sin provocación previa, tomó el fierro utilizado para bajar las cortinas metálicas y comenzó a amenazar directamente al joven trabajador que atendía el mesón.

Las imágenes de seguridad muestran el momento en que el agresor se abalanzó para golpear de lleno al empleado con el elemento contundente. El impacto directo no se concretó debido a que el fierro se enganchó en una de las góndolas del recinto, maniobra accidental que permitió al dependiente resguardarse detrás del mostrador.

Destrozos y denuncia policial

Al no lograr herir al trabajador, el sujeto descargó su violencia contra el mobiliario del negocio. El atacante golpeó reiteradamente una de las vitrinas de vidrio hasta destruirla por completo y posteriormente arremetió contra un televisor instalado en el local, causando daños totales en la pantalla antes de huir con rumbo desconocido.

Tras el incidente, los propietarios del minimarket acudieron a Carabineros para estampar la denuncia formal y difundieron las imágenes captadas por el circuito cerrado de televisión, solicitando la colaboración de la comunidad para aportar antecedentes que faciliten la ubicación del autor, quien registra antecedentes por hechos similares en el sector.